Як захистити Telegram від шахраїв: чотири налаштування, які варто змінити кожному

Шахраї маскують пастки під прохання проголосувати в конкурсі та повідомлення служби підтримки

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Telegram зберігає чимало особистої інформації користувачів, тому недостатньо просто встановити пароль на телефон. Деякі налаштування месенджера варто змінити одразу після реєстрації, щоб сторонні не могли отримати доступ до листування та особистих даних.

Як посилити захист акаунта, обмежити доступ незнайомців і не потрапити на гачок шахраїв, розповість "Телеграф".

Увімкніть двоетапну перевірку та код блокування

Відкрийте "Налаштування" → "Приватність і безпека" → "Двоетапна перевірка" та встановіть додатковий пароль для входу в акаунт. Додайте адресу електронної пошти: вона потрібна для відновлення доступу, якщо забудете пароль.

Додатковий пароль допомагає захистити вхід до акаунта Telegram

У цьому ж розділі приватності відкрийте "Код блокування", задайте код та увімкніть автоматичне блокування застосунку. Воно захищає листування, коли хтось отримує доступ до вашого телефона. Назви пунктів меню можуть відрізнятися залежно від пристрою та версії Telegram.

Відключіть зайві пристрої

Перейдіть у "Налаштування" → "Пристрої" та перегляньте активні сеанси – телефони, комп’ютери й браузери, з яких відкрито ваш акаунт. У разі виявлення незнайомого підключення скористатися командою "Завершити всі інші сеанси": поточний залишиться активним.

Перевірка активних сеансів допомагає виявити незнайомі пристрої в акаунті

Завершення сторонніх сеансів залишає вхід на поточному пристрої активним

Завершіть сеанси на пристроях, якими не користуєтеся, особливо на спільних комп’ютерах. Увімкніть автоматичне завершення старих сеансів після тижня бездіяльності.

Вимкніть автоматичне завантаження вкладень

У налаштуваннях Telegram знайдіть керування автоматичним завантаженням медіа та вимкніть його. Це обмежує небажане потрапляння файлів на пристрій. Завантажуйте вкладення вручну, коли розумієте, хто їх надіслав і навіщо.

Цей пункт розташований у "Налаштуваннях" → "Дані й сховище" → "Автоматичне завантаження медіа"; окремо можна керувати завантаженням через мобільну мережу, Wi-Fi та в роумінгу, а також вимкнути його повністю.

Автозавантаження медіа можна вимкнути в розділі "Дані й сховище"

Вимкнення автозавантаження медіа не дає файлам потрапляти на пристрій без потреби

Не встановлюйте невідомі програми, які пропонують у чаті для перегляду відео чи відкриття вкладення. Зловмисники використовують такі пропозиції для поширення шкідливого програмного забезпечення. Оновлюйте Telegram та операційну систему: оновлення закривають відомі вразливості.

Обмежте видимість даних і розпізнавайте фішинг

У розділі "Приватність і безпека" обмежте видимість номера телефону, фото профілю та часу останньої активності. Налаштуйте, хто може додавати вас до груп і каналів. Ті, хто вже зберіг ваш номер, і надалі його бачитимуть.

Не передавайте код входу: шахраї можуть видавати себе за службу підтримки й вести на підроблені сайти.

Перевіряйте несподівані прохання знайомих відкрити посилання чи документ або позичити гроші – зателефонуйте чи напишіть через інший канал.

Як повідомляв "Телеграф", у схемі зламу Telegram користувачам надходить повідомлення про переїзд чату з пропозицією натиснути "Запустити".