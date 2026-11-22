Стена буквально рассыпалась от влаги: мастер показал, как вернуть ей жизнь
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В старых домах вода может просачиваться в стену от ее основания
Чтобы восстановить поврежденную влагой стену, испанский каменщик Сантьяго советует сбить штукатурку до прочного основания. Затем он подготавливает поверхность и восстанавливает поврежденные участки известковым раствором.
Сантьяго продемонстрировал ремонт в TikTok, о чем пишет Radio Mitre. Каменщик объяснил, как работает с такими повреждениями в старых домах из самана или бетонных блоков.
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"Собьем весь поврежденный влагой слой, чтобы начать восстановление", – сказал каменщик Сантьяго.
Когда все, что отслоилось, удалено, каменщик наносит на саман адгезионную грунтовку, чтобы новый слой лучше держался. Дает ей высохнуть, а затем обрабатывает основание укрепляющим средством.
В показанном случае влага повредила даже часть кирпича. Такие углубления Сантьяго заполняет паропроницаемым известковым раствором: наносит его тонкими слоями и каждый раз ждет, пока предыдущий высохнет. Когда поверхность выровнена, мастер заглаживает последний слой губчатой теркой.
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