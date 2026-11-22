В старых домах вода может просачиваться в стену от ее основания

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Чтобы восстановить поврежденную влагой стену, испанский каменщик Сантьяго советует сбить штукатурку до прочного основания. Затем он подготавливает поверхность и восстанавливает поврежденные участки известковым раствором.

Сантьяго продемонстрировал ремонт в TikTok, о чем пишет Radio Mitre. Каменщик объяснил, как работает с такими повреждениями в старых домах из самана или бетонных блоков.

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"Собьем весь поврежденный влагой слой, чтобы начать восстановление", – сказал каменщик Сантьяго.

Когда все, что отслоилось, удалено, каменщик наносит на саман адгезионную грунтовку, чтобы новый слой лучше держался. Дает ей высохнуть, а затем обрабатывает основание укрепляющим средством.

На саман наносят адгезионную грунтовку, чтобы новый слой лучше держался Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В показанном случае влага повредила даже часть кирпича. Такие углубления Сантьяго заполняет паропроницаемым известковым раствором: наносит его тонкими слоями и каждый раз ждет, пока предыдущий высохнет. Когда поверхность выровнена, мастер заглаживает последний слой губчатой теркой.

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