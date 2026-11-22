У старих будинках вода може просочуватися в стіну від її основи

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Щоб відновити стіну, пошкоджену вологою, іспанський муляр Сантьяго радить збити штукатурку до міцної основи. Потім він готує поверхню й відновлює пошкоджені ділянки вапняним розчином.

Сантьяго продемонстрував ремонт у TikTok, про що пише Radio Mitre. Муляр пояснив, як працює з такими пошкодженнями в старих будинках із саману або бетонних блоків.

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"Зіб’ємо весь пошкоджений вологою шар, щоб почати відновлення", – сказав муляр Сантьяго.

Коли все, що відшарувалося, знято, муляр наносить на саман адгезійний ґрунт, щоб новий шар краще тримався. Дає йому висохнути, а потім обробляє основу зміцнювальним засобом.

На саман наносять адгезійний ґрунт, щоб новий шар краще тримався Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

У показаному випадку волога пошкодила навіть частину цегли. Такі заглиблення Сантьяго заповнює паропроникним вапняним розчином: наносить його тонкими шарами й щоразу чекає, поки попередній висохне. Коли поверхня вирівняна, майстер загладжує останній шар губчастою теркою.

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