Стіна буквально розсипалася від вологи: майстер показав, як повернути їй життя
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У старих будинках вода може просочуватися в стіну від її основи
Щоб відновити стіну, пошкоджену вологою, іспанський муляр Сантьяго радить збити штукатурку до міцної основи. Потім він готує поверхню й відновлює пошкоджені ділянки вапняним розчином.
Сантьяго продемонстрував ремонт у TikTok, про що пише Radio Mitre. Муляр пояснив, як працює з такими пошкодженнями в старих будинках із саману або бетонних блоків.
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"Зіб’ємо весь пошкоджений вологою шар, щоб почати відновлення", – сказав муляр Сантьяго.
Коли все, що відшарувалося, знято, муляр наносить на саман адгезійний ґрунт, щоб новий шар краще тримався. Дає йому висохнути, а потім обробляє основу зміцнювальним засобом.
У показаному випадку волога пошкодила навіть частину цегли. Такі заглиблення Сантьяго заповнює паропроникним вапняним розчином: наносить його тонкими шарами й щоразу чекає, поки попередній висохне. Коли поверхня вирівняна, майстер загладжує останній шар губчастою теркою.
Раніше "Телеграф" пояснював, як розрахувати необхідну кількість фарби для ремонту кімнати, щоб придбати достатньо матеріалу й не витрачати зайві гроші на залишки.