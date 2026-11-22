Почтовые операторы продолжают оказывать услуги, несмотря на удары по отделениям и сортировочным центрам

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На "Новой Почте" больше платят, однако в частной компании и риск заметно выше. При этом в "Укрпочте" можно повысить оклад благодаря продажам.

В зависимости от должности, нагрузки и бонусов заработок в "Новой почте" в среднем составляет от 20 000 до 38 000 гривен. Зарплаты в государственной компании стартуют от "минималки", сообщает "Телеграф".

Сколько получают операторы, курьеры и почтальоны

У операторов отделений "Новой почты" зарплата по Украине составляет 20 000–32 000 гривен, средний показатель – около 22 000 гривен. Старшие операторы и администраторы получают от 25 000 гривен.

Пешим курьерам "Новой почты" платят 17 000–20 000 гривен, курьерам на служебном автомобиле – 25 000–27 000 гривен. С собственным грузовым автомобилем заработок достигает 50 000 гривен и выше, но в эту сумму входят компенсация за топливо и амортизация машины.

В "Укрпочте" заработок операторов (9000 — 21000 гривен в зависимости от места работы) зависит от числа отправлений и платежей. За приём или выдачу посылки либо письма компания начисляет от 1 до 20 гривен, за платёж – 1 гривну.

В "Укрпочте" зарплата операторов зависит от места работы и числа отправлений

К базовой ставке сельского почтальона (8 650 — 11000 гривен) добавляют, например, 3 гривны за доставленную пенсию и 5 гривен за оформление подписки на газету.

К ставке почтальонов "Укрпочты" добавляют выплаты за доставку пенсий и подписку

"И, конечно, 5% от суммы продаж. То есть у кого есть объёмы, у того хорошая премия", – писал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Водители на "Укрпочте" имеют заработок от 15000 и до 65 000 гривен в зависимости от вида работ и категории.

В "Укрпочте" заработок зависит от должности, объёма работы и премий

Заработок сотрудников почтовых компаний зависит от должности и объёма работы Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Потери "Новой почты" от российских ударов

К 6 июля 2026 года Россия повредила или разрушила более 400 отделений и терминалов "Новой почты", погибли 26 сотрудников, сообщил экономист Тимофей Милованов в колонке для "Фокуса". Восстановление имущества оценили более чем в 1 млрд гривен, а компенсации клиентам за утраченные или повреждённые отправления с 2022 года превысили 147 млн гривен.

15 июня 2026 года российские войска ударили по крупнейшему сортировочному центру компании в Украине, который мог обрабатывать до 50 000 посылок в час. В ночь на 2 июля под удар попал логистический центр на киевской Оболони, а днём – терминал в Запорожье.

"После удара тремя баллистическими ракетами компания сохранила логистику", – сказал соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

Российская армия часто целенаправленно бьет ракетами, КАБами и "шахедами" по крупным сортировочным хабам и депо "Новой почты" в Харькове, Днепре, Кривом Роге, Киеве, Одессе, Луцке и других городах.

Из-за высокой интенсивности атак "Новая почта" имеет собственную систему мониторинга атак и может закрывать объекты даже если официальной тревоги в районе нет. Кроме того, компания развернула свои мобильные группы ПВО для защиты инфраструктуры.

Сколько сотрудников и отделений потеряла "Укрпочта"

"Укрпочта" берет на себя удар "первой линии", поскольку их стационарные и передвижные отделения работают в 10 км от линии фронта, доставляя пенсии и лекарства. Поэтому машины и сельские отделения "Укрпочты" постоянно становятся мишенями для FPV-дронов и артиллерии в пограничные.

С начала полномасштабного вторжения "Укрпочта" потеряла более 1 500 отделений и 440 автомобилей, сообщает "Экономическая правда". Часть отделений осталась на временно оккупированных территориях. Общий ущерб компания оценила примерно в 3,1 млрд гривен.

Российские удары уничтожили сортировочный хаб в Харькове и депо в Павлограде. Повреждены сортировочный центр в Сумах и депо в Никополе.

По словам Смилянского (на февраль 2026 года), за время полномасштабной войны погибли 52 сотрудника "Укрпочты": 39 – защищая Украину в рядах Сил обороны, ещё 13 гражданских сотрудников – в результате российских обстрелов.

"Это самые тяжёлые потери. Несмотря на войну, тысячи наших сотрудников ежедневно выходят на маршруты, в том числе вблизи линии фронта", – сказал гендир "Укрпочты".

Как сообщал "Телеграф", в одном из городов Украины уберут почтоматы "Новой почты". Если владельцы не уберут сооружения самостоятельно, этим займутся коммунальщики.