Преступник сбежал во время следственного эксперимента? В Одессе говорят о плане-перехвате в городе
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Побег был якобы заранее спланирован
В Одессе задержанный за тяжкое преступление якобы сбежал во время следственных действий. Это случилось на парковке Сити-центра, который расположен по улице Небесной Сотни.
Об этом в пятницу, 26 апреля, пишут местные паблики в Telegram. Отмечается, что мужчины ищут буквально по всей области.
Один из ТГ-каналов пишет, что побег мог быть заранее спланирован. Также была опубликована и фотография якобы сбежавшего от полиции задержанного.
"Появилось фото сбежавшего преступника. Сообщается, что побег был совершён во время следственного эксперимента, хорошо спланирован и обошёлся не дешёво", — говорится в сообщении.
В связи с происшествием в городе якобы был объявлен план перехват. Стоит добавить, на момент публикации этого материала в Полиции Одесской области пока нет никаких сообщений насчет этой ситуации. Ее не подтверждали и не опровергали.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одесской области подростки угрожали оружием бездомной женщине и снимали все это на камеру. После того как видео оказалось в сети, разгорелся большой скандал.