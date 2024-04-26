Преступник сбежал во время следственного эксперимента? В Одессе говорят о плане-перехвате в городе

Побег был якобы заранее спланирован

В Одессе задержанный за тяжкое преступление якобы сбежал во время следственных действий. Это случилось на парковке Сити-центра, который расположен по улице Небесной Сотни.

Об этом в пятницу, 26 апреля, пишут местные паблики в Telegram. Отмечается, что мужчины ищут буквально по всей области.

Один из ТГ-каналов пишет, что побег мог быть заранее спланирован. Также была опубликована и фотография якобы сбежавшего от полиции задержанного.

"Появилось фото сбежавшего преступника. Сообщается, что побег был совершён во время следственного эксперимента, хорошо спланирован и обошёлся не дешёво", — говорится в сообщении.

В связи с происшествием в городе якобы был объявлен план перехват. Стоит добавить, на момент публикации этого материала в Полиции Одесской области пока нет никаких сообщений насчет этой ситуации. Ее не подтверждали и не опровергали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одесской области подростки угрожали оружием бездомной женщине и снимали все это на камеру. После того как видео оказалось в сети, разгорелся большой скандал.