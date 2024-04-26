Злочинець втік під час слідчого експерименту? В Одесі говорять про план-перехоплення у місті

Втеча була нібито заздалегідь спланована

В Одесі затриманий за тяжкий злочин нібито втік під час слідчих дій. Це сталося на парковці Сіті-центру, що розташований на вулиці Небесної Сотні.

Про це у п’ятницю, 26 квітня, пишуть місцеві паблики у Telegram. Зазначається, що чоловіки шукають буквально у всій області.

Один з ТГ-каналів пише, що втеча могла бути заздалегідь спланована. Також було опубліковано і фотографію затриманого, який нібито втік від поліції.

"З’явилося фото злочинця, що втік. Повідомляється, що втеча була скоєна під час слідчого експерименту, добре спланована і обійшлася не дешево", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку із подією у місті нібито було оголошено план перехоплення. Варто додати, що на момент публікації цього матеріалу в Поліції Одеської області поки немає жодних повідомлень щодо цієї ситуації. Її не підтвердили та не спростували.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Одещині підлітки погрожували зброєю бездомній жінці та знімали все це на камеру. Після того, як відео опинилося в мережі, спалахнув великий скандал.