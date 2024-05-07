Школы в Одессе переходят на дистанционку: в чем причина

Переход будет лишь на три дня

Одесские школы с целью обеспечения безопасности детей переходят на дистанционное образование. Причиной тому является возросший риск российских обстрелов накануне 9 мая.

Как сообщает Думская, соответствующее распоряжение поступило от облгосадминистрации и муниципального департамента образования. Известно, что в таком режиме дети будут обучаться с 8 по 10 мая.

"На каждой параллели будут работать дежурные классы. Детские сады работают в обычном режиме, однако родителей призывают в эти дни оставить детей дома в связи с возросшей угрозой обстрелов накануне 9 мая", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в городе Черноморск детей на удаленку перевели еще 6 мая сообщил мэр города Василий Гуляев. По его словам, такое решение было принято для того, чтобы обеспечить безопасность учеников

Как сообщалось ранее, Кабинет министров определил, что 2023/2024 учебный год длится с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года. Как и раньше, учебный год будет длиться до конца первого летнего месяца, но 29-30 июня этого года — выходные.