Школи в Одесі переходять на дистанційку: у чому причина

Перехід буде лише на три дні

Одеські школи з метою безпеки дітей переходять на дистанційну освіту. Причиною цього є зростання ризику російських обстрілів напередодні 9 травня.

Як повідомляє Думська, відповідне розпорядження надійшло від облдержадміністрації та муніципального департаменту освіти. Відомо, що у такому режимі діти навчатимуться з 8 по 10 травня.

"На кожній паралелі працюватимуть чергові класи. Дитячі садки працюють у звичайному режимі, проте батьків закликають у ці дні залишити дітей вдома у зв’язку з загрозою обстрілів, що зросла, напередодні 9 травня", — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що у місті Чорноморськ дітей на віддалення перевели ще 6 травня повідомив мер міста Василь Гуляєв. За його словами, таке рішення було ухвалено для того, щоб забезпечити безпеку учнів

Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів визначив, що 2023/2024 навчальний рік триває з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року. Як і раніше, навчальний рік триватиме до кінця першого літнього місяця, але 29-30 червня цього року – вихідні.