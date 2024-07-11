Пылает уже минимум два часа: на Одесчине масштабный пожар, сгорели жилые дома (видео)
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Над селом клубы черного дыма
В Одесской области произошел пожар в селе Чеботаревка. Известно, что в результате возгорания сгорели несколько жилых домов.
Информация об этом появилась в одном из местных пабликов. Также были опубликованы видео с места происшествия.
"Горит с. Чеботачёвка, уже как 2 часа, точно сгорело 4+ Жилых дома, — сообщает автор видео", — говорится в сообщении под постом.
На кадрах видно, что над селом поднимаются клубы черного дыма.
Отметим, что официальной информации от ГСЧС пока нет. Есть ли пострадавшие — пока также остается неизвестным.
При этом спасатели отметили, что 11 июля в результате пожара природных экосистем в Одесской области, сотни аистов, фазанов и косуль остались без своих домов.
"Люди! Вы уничтожаете все живое! От ваших безответственных действий, наносится непоправимый вред для украинской земли", — говорится в пресс-службе ГСЧС.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ЖК "Республика" в Голосеевском районе Киева случился пожар. По предварительным данным, взорвался аккумулятор зарядной станции.