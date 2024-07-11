Палає вже мінімум дві години: на Одещині масштабна пожежа, згоріли житлові будинки (відео)

Над селом клуби чорного диму

На Одещині сталася пожежа у селі Чеботарівка. Відомо, що внаслідок займання згоріло кілька житлових будинків.

Інформація про це з’явилась у одному з місцевих пабліків. Також було опубліковано відео з місця події.

"Горить с. Чеботачівка, вже як 2 години, точно згоріло 4+ Житлових будинків, — повідомляє автор відео", — йдеться у повідомленні під постом.

На кадрах видно, що над селом здіймаються клуби чорного диму.

Зазначимо, що офіційної інформації від ДСНС поки що немає. Чи є постраждалі — поки що також залишається невідомим.

При цьому рятувальники зазначили, що 11 липня внаслідок пожежі природних екосистем в Одеській області сотні лелек, фазанів та косуль залишилися без своїх будинків.

"Люди! Ви знищуєте все живе! Від ваших безвідповідальних дій завдається непоправна шкода для української землі", — йдеться у прес-службі ДСНС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ЖК "Республіка" у Голосіївському районі Києва сталася пожежа. За попередніми даними, вибухнув акумулятор зарядної станції.