Одесситка продала квартиру, но потом обиделась и сожгла ее

Ей грозит до 10 лет лишения свободы

В Одессе владелица квартиры сожгла жилье после его продажи за 1,5 млн грн. Полиция уже задержала фигурантку, ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Как отмечают правоохранители, инцидент произошел летом в Хаджибейском районе Одессы. От огня пострадало все жилище, даже несущие стены.

В ходе расследования правоохранители установили, что причиной пожара стал поджог. Его совершила бывшая владелица жилья.

"В ходе досудебного расследования было установлено, что 34-летний мужчина приобрел за 1,5 миллиона гривен квартиру у 36-летней женщины и позволил ей безвозмездно там некоторое время пожить, пока не заселятся новые жители. Когда же нужно было съезжать, это ее оскорбило", — сообщают в полиции.

После выселения женщина пришла в квартиру вечером, разбив стекло в окне молотком, и подожгла матрас на кровати и скрылась. Огонь быстро охватил дом и уничтожил его.

К тому же, полиция установила, что в 2024 году женщину осудили за незаконное хранение наркотиков. Она получила наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен.

В настоящее время правонарушительнице сообщена о подозрении сразу по двум статьям Уголовного Кодекса Украины. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

"Собрав достаточно доказательств, мы сообщили фигурантке о подозрении по ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Украины – в незаконном проникновении в жилище, а также по ч. 2 ст. 194 этого же кодекса – в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога. Согласно действующему законодательству, правонарушительнице грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Сейчас мы ходатайствуем в суде по избранию ей меры пресечения", — рассказала заместитель начальника следственного подразделения отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 Анастасия Черненко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в центре Киева горела квартира в многоэтажке.