Одеситка продала квартиру, але потім образилася та спалила її

Їй загрожує до 10 років позбавлення волі

В Одесі власниця квартири спалила житло після його продажу за 1,5 млн грн. Поліція вже затримала фігурантку, їй загрожує до 10 років тюрми.

Як зазначають правоохоронці, інцидент стався влітку у Хаджибейському районі Одеси. Від вогню постраждало усе житло, навіть несучі стіни.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що. причиною пожежі став підпал. Його вчинила колишня власниця житла.

"В ході досудового розслідування було встановлено, що 34-річний чоловік придбав за 1,5 мільйона гривень квартиру у 36-річної жінки та дозволив їй безоплатно там деякий час пожити, доки не заселяться нові мешканці. Коли ж настав час з’їжджати, це її образило", — повідомляють у поліції.

Після виселення жінка повернулась до кватири ввечері, розбивши скло у вікні молотком, та підпалила матрац на ліжку і втекла. Вогонь швидко охопив оселю та знищив її.

До того ж поліція встановила, що у 2024 році жінку засудили за незаконне зберігання наркотиків. Вона отримала покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень.

Наразі правопорушниці повідомлено про підозру одразу за двома статтями Кримінального Кодексу України. Їй загрожує до десяти років позбавлення волі.

"Зібравши достатньо доказів, ми повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу України – у незаконному проникненні до житла, а також за ч. 2 ст. 194 цього ж кодексу – в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Згідно з чинним законодавством, правопорушниці загрожує позбавлення волі на строк до десяти років. Наразі ми клопочимо в суді щодо обрання їй запобіжного заходу", — розповіла заступниця начальника слідчого підрозділу відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Анастасія Черненко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно в центрі Києва горіла квартира у багатоповерхівці.