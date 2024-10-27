Отважная женщина в Одессе в конце октября загорала в купальнике под открытым небом (видео)

Неравнодушные показали соответствующие кадры

Несмотря на то, что в Украине почти закончился октябрь, это не мешает людям продолжать наслаждаться теплом и солнечными лучами. Так, женщина в Одессе вышла позагорать к морю в одном купальнике.

Об этом стало известно из местных телеграм-каналов. Там добавили соответствующее видео.

"Несмотря на то, что за окном конец октября — одесситы все равно находят время позагорать на море и прогуляться по побережью", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах заметно, что девушка в красном купальнике загорает под открытым небом на безлюдном пляже у морского берега. Рядом были люди, одетые в теплые вещи.

По данным сайта Синоптик.юа, в воскресенье, 27 октября, температура в Одессе днем была +16 градусов тепла. При этом сейчас она упала до +12 градусов тепла, и в течение дня была ясная погода.

Дневное тепло в Одессе будет наблюдаться неделю. Впрочем, синоптики обещают пасмурную погоду.

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