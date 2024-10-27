Відважна жінка в Одесі наприкінці жовтня засмагала в купальнику просто неба (відео)

Небайдужі показали відповідні кадри

Попри те, що в Україні вже майже закінчився жовтень, це не заважає людям продовжувати насолоджуватись теплом та сонячними променями. Так, жінка в Одесі вийшла позасмагати до моря в одному купальнику.

Про це стало відомо з місцевих телеграм-каналів. Там додали відповідне відео.

"Незважаючи на те, що за вікном кінець жовтня — одесити все одно знаходять час позасмагати на морі та прогулятися узбережжям", — йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах помітно, що дівчина у червоному купальнику засмагає просто неба на безлюдному пляжі поблизу морського берега. Поруч були люди, які одягнулись у теплі речі.

Варто зазначити, за даними сайту Синоптик.юа, у неділю, 27 жовтня, температура в Одесі вдень була +16 градусів тепла. При цьому зараз вона впала до +12 градусів тепла і протягом дня була ясна погода.

Денне тепло в Одесі ще буде спостерігатись тиждень. Втім синоптики обіцяють похмуру погоду.

Раніше "Телеграф" писав, що на найбільшому ринку України в Одесі стався грандіозний конфлікт із ТЦК