Журналист и основатель проекта "Наши деньги", Украина высказался об ударе "Орешником"

Друзья! Говорись, "Орешник" отменяется, потому что решить в*****сь.

В среду наши военные ввалили ATACMS по Таганрогу. В ответ на вопрос, стоит ли нас в***ть за это "Орешником" пресс-секретарь Путина заявил: "Ответ, естественно, будет тогда и так, как будет признан целесообразным. Но он будет обязательно".

Это вполне логично дало повод нам испугаться. Особенно на фоне информации от наших западных партнеров, которые по нам свалят межконтинентальную баллистику уже вот-вот. В пятницу на крайняк.

И вот приходит пятница, Путин х****ит по нам ракетами так что мама не горюй. Что-то мы сбиваем, что-то пропускаем, но по крайней мере не "ужас-ужас". И в этой ситуации Минобороны Путина выпустило заявление, что именно эта атака и стала ответом за Таганрог.

То есть никаких "Орешников". Уже привычный нам обстрел. И это ответ на то, что мы достали американскими ATACMS до каких-то "интересных вещей" на аэродроме Таганрога.

Что здесь важно. А то, что такой обстрел планируется неделями. То есть, нельзя принять нашу ракету 11 декабря и уже 13 декабря ответить. Программинг, взлетинг, подготовинг. Это недели.

А это значит, что если ты говоришь, что заранее подготовленный удар и является ответом за только что полученный **ук, то это значит:

ты руко***ый м***к, у которого только и есть сил подтереть салфеткой м***фью c табла;

у тебя уже нечем особенно отвечать, поэтому мы должны раз***ть все доступные нам нефтезаводы до которых можем дотянуться;

надо сделать это как можно раньше, пока Трамп не убил нас.

Источник: пост Николова в Facebook .