Зеленский объяснил, почему россияне устроили масштабный обстрел именно сейчас

Это циничный и продуманный удар, уверен глава государства

Дата атаки на энергоинфраструктуру Украины была выбрана не просто так. Ведь в эти дни в Украине прогнозируют самые большие за последнее время морозы.

Такое мнение высказал в своем вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский. В частности, он сказал, что россияне 13 декабря использовали 94 ракеты разных типов, из них 81 сбили. Также было почти 200 ударных дронов.

Россияне, уверен Президент, пытались перегрузить ПВО. Впрочем, это их стандартная тактика. "Также они специально ждали морозной погоды, чтобы сделать хуже для людей. Удар произошел как раз во время похолодания. Это сознательный, циничный террор именно против людей", — уверен глава государства.

Целились россияне, как говорит Зеленский, в энергообъекты. Многие из них благодаря ПВО и точности наших военных спасли. Вместо того чтобы искать, как прекратить войну, РФ продолжает применять ракеты. Методы РФ, чтобы держать свой "трон" — это война и запугивание, подытожил Владимир Зеленский.

Кроме того, президент рассказал о процессе работы с международными партнерами и Технологической Ставке. Ее, как рассказывал "Телеграф", впервые провели в пятницу, 13 декабря.