Не видно ничего: Одессу окутал невероятно густой туман, дальше будет хуже (видео)

Туман образовался очень быстро и стремительно "поглотил" все вокруг

Одессу 29 января окутал непроглядный туман. В некоторых местах ничего не разглядеть на расстоянии менее 100 метров.

Об этом сообщают местные паблики, публикуя соответствующие видео. По их данным, туман сейчас можно наблюдать как в Одессе, так и в области.

"Будьте внимательны за рулем! Видимость участками уже до 100 м", — предупреждают авторы одного из Telegram-каналов.

Комментаторы под постом отмечают, что туман образовался очень быстро и стремительно "поглотил" все вокруг.

Стоит отметить, что по информации погодного радара Ventusky, сильный туман сначала образовался над морем, а потом постепенно окутал и берег. При этом, согласно прогнозу, в ближайшие часы он распространится на еще больше территорий.

Прогноз на 21:00

Напомним, ранее мы писали о том, какой погоды в Украине ждать в феврале. Как рассказал "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич, февраль, судя по прогнозам, будет значительно теплее обычного.

Также мы сообщали о том, что в Карпатах заметили природную аномалию из-за теплой зимы, а до этого еще одну зафиксировали в Одессе.