Не видно нічого: Одесу огорнув неймовірно густий туман, далі буде гірше (відео)

Туман утворився дуже швидко і стрімко "поглинув" усе довкола

Одесу 29 січня огорнув непроглядний туман. У деяких місцях нічого не розглянути на відстані менше ніж 100 метрів.

Про це повідомляють місцеві пабліки, оприлюднюючи відповідні відео. За їхніми даними, туман зараз можна спостерігати як в Одесі, так і області.

"Будьте уважні за кермом! Видимість місцями вже до 100 м", — попереджають автори одного з Telegram-каналів.

Коментатори під постом зазначають, що туман утворився дуже швидко та стрімко "поглинув" усе довкола.

Варто зазначити, що за інформацією погодного радару Ventusky, сильний туман спочатку утворився над морем, а потім поступово огорнув і берег. При цьому, згідно з прогнозом, найближчим часом він пошириться на ще більше територій.

Прогноз на 21:00

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на яку погоду в Україні чекати в лютому. Як розповів "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кібальчич, лютий, судячи з прогнозів, буде значно теплішим за звичайний.

Також ми повідомляли про те, що в Карпатах помітили природну аномалію через теплу зиму, а до цього ще одну зафіксували в Одесі.