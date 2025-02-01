Пробила машиной стену. Жена неудачно показала мужу как умеет водить (видео)

Супруги планировали продать авто

В Одессе муж дал порулить машиной только учащейся жене, и она влетела в здание. Автомобиль насквозь пробил стену.

Соответсвующее видео уже публикуют в сети. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

На кадрах видно, что автомобиль насквозь пробил бетонную стену, и ее капот оказался внутри здания. Машина пострадала сильно, ведь даже на первый взгляд видны вмятины и царапины.

К тому же авто скорее всего марки BMW, ведь на капоте можно разглядеть похожую эмблему.

"Отправил жену к инструктору по вождению, подтянуть навыки, чтобы смогла ездить сама. Уже 7 занятия у инструктора, ездит с ним по городу, все ок. Решили продать машину и купить новую", — по словам мужчины.

Он добавил, что перед продажей решили привести в порядок машину, поэтому поехали помыть ее. Затем сделали фото для сайта с объявлениями.

"Говорю ей: сядь, проедься на нашей, чтобы понимала как без инструктора ездить. Как раз на парковке возле центра были. И вот она приехала…" — говорится в подписи под видео.

Напомним, недавно в Одессе разгневанная женщина разбила авто, которое ей подарил мужчина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что разъяренная девушка с бантиком эффектно разбила лобовое стекло автомобиля.