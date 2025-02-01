Пробила машиною стіну. Жінка невдало показала чоловіку як вміє водити (відео)

Подружжя планувало продати авто

В Одесі чоловік дав покермувати машиною дружині, яка тільки вчиться, і вона влетіла в будівлю. Автівка наскрізь пробила стіну.

Відповідне відео вже публікують у мережі. Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На кадрах видно, що автівка наскрізь пробила бетону стіну, і її капот опинився в середині будівлі. Машина постраждала сильно, адже навіть на перший погляд видно вм'ятини та подряпини.

До того ж авто ймовірніше марки BMW, адже на капоті можна розгледіти схожу емблему.

"Відправив дружину до інструктора з водіння, підтягнути навички, щоб змогла їздити сама. Вже 7 заняття в інструктора, їздить з ним по місту, все ок. Вирішили продати машину, і купити нову", — зі слів чоловіка.

Він додав, що перед продажем вирішили привести машину у порядок, тому поїхали помити її. Потім зробили фото для сайту з оголошеннями.

"Кажу їй: сядь, проїдься на нашій, щоб розуміла як без інструктора їздити. Якраз на парковці біля центру були. І ось вона приїхала…" — йдеться у підписі під відео.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі розгнівана жінка розтрощила авто, яке їй подарував чоловік.

Раніше "Телеграф" розповідав, що розлючена дівчина з бантиком ефектно розбила лобове скло автівки.