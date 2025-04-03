Директор неработающего аэропорта "Львов" получила сотни тысяч прибавки к зарплате (документ)

Квартиру Романовская получила по наследству

Татьяна Романовская, генеральный директор Государственного предприятия "Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого", подала электронную декларацию за 2024 год. Руководитель неработающего из-за полномасштабной российской войны аэропорта получила заработную плату в размере 1 206 924 гривны.

Согласно документу, по сравнению с 2023 годом зарплата директора выросла почти на 334 тысячи гривен – тогда ее официальный доход составлял 872 782 гривны.

Кроме основной зарплаты Романовская задекларировала дополнительное благо (кэшбек или бонусы) на сумму 5 762 гривны от "Общества с ограниченной ответственностью "Проспектс Украина".

Из декларации также узнаем, что директор аэропорта хранит наличными 11 000 долларов США и 15 000 гривен. На банковском счету в "Ощадбанке" у нее размещено 16 633 гривны. По сравнению с предыдущим годом наличные запасы Романовской в иностранной валюте снизились на 1 000 долларов, а в национальной – на 5 000 гривен. Зато средства на банковском счету увеличились более чем на 4 000 гривен.

Денежные активы 2024 год

В июле 2024 года Татьяна Романовская унаследовала квартиру во Львове общей площадью 82,7 квадратного метра. Согласно декларации, право собственности на недвижимость оформлено 17 июля 2024 года.

Напомним, что Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого, как и все другие аэродромы Украины, не работает с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

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