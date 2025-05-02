"Бароном був?". В Одесі на кладовищі помітили царську могилу кота (відео)

Могилу помітили на Другому Християнському цвинтарі.

В Одесі місцеві помітили дивну могилу на кладовищі, яка викликала чимало питань. Цього разу йдеться про місце поховання кота.

Відповідне відео опублікував місцевий канал. Зазначається, що дивну могилу помітили на Другому Християнському цвинтарі.

"На другому цвинтарі було знайдено царську могилку для кота", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, що навколо поховання тварини власники поставили не звичайний паркан, а справжню металеву клітку. В середині якої розташована невелика могила з надгробною плитою та фотографією кота у рамці. На кардах важко розгледіти дані про тварину, але видно, що це був біло-чорний кіт.

Окрім того, ця металева клітка закривається на замок, і доступ до могили тварини мають лише господарі. Ця могила тварин неабияк здивувала користувачів мережі. Більшість зійшлись на думці, що кіт певно був незвичайним, адже господарі зробили для нього таке місце спочинку.

Водночас зауважимо, що на Другому Християнському цвинтарі в Одесі заборонено поховання домашніх тварин. Цей цвинтар призначено виключно для поховання людей.

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі знайшли могилу Фараона. Надгробок із зображенням єгипетського правителя, що тримає портрет чоловіка, викликав хвилю здивування та жартів у мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштує в Україні послуга з прибирання могилок.