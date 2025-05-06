Оскорбления ветерана во Львове. Агрессивного мужчину уже наказали, а на скандал отреагировал мэр

Он вместе с женщиной оскорблял защитника

Скандал с ветераном во Львове, когда супружеская пара набросилась с оскорблениями на ветерана с инвалидностью Романа Яворовского имел продолжение. Мужчину, оскорблявшего военнослужащего, уволили с работы.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на прессслужбу Национального университета "Львовская политехника", где работал Василий Пилипишин, вместе с женой оскорблявший ветерана с инвалидностью в отделении "Ощадбанка". Он был прорабом отдела главного механика.

Скандального мужчину уволили 6 мая. Его жена Ольга тоже работала в вузе, но на сезонной работе – гардеробщицей хозяйственного отдела (с 16.10.2024 по 30.04.2025).

Как мэр Львова отреагировал на оскорбления военного

Мэр Львова Андрей Садовый на своей Facebook-странице оперативно отреагировал на скандал. Он подчеркнул, что молчать о таких случаях нельзя.

"Не все ветераны ходят в форме. Не все имеют видимые шрамы. Но каждый из них прошел свой ад. Львов был и остается городом уважения к Защитникам. Именно поэтому мы не можем молчать, когда происходит такое, как рассказал один из наших военных — унижение, оскорбления, публичное обесценение его службы. Это – не просто досадный случай. Это звонок о том, что нам всем нужно помнить, что идет война. Что рядом — люди, потерявшие здоровье, близких, покой. И что сила сегодня — не в криках, а в человечности", — написал мэр.

Он призвал украинцев помнить, что сейчас каждый из нас живет с болью — кто-то потерял родного человека, кто-то вернулся с фронта, кто-то ждет и не спит по ночам. Именно поэтому, подчеркнул Садовый, "мы должны быть опорой друг другу, а не еще одной травмой".

Что произошло в отделении "Ощадбанка"

Ветеран с инвалидностью Роман Яворский выложил видео, где его оскорбляли незнакомые мужчина и женщина. Скандал случился в отделении банка во Львове. По его словам, он пришел туда, чтобы оформить карточку по инвалидности и спросил одну из сотрудниц, может ли он пройти вне очереди, как и положено по закону. В ответ одна из присутствовавших женщин начала скандал.

Сначала она обвинила военного во лжи, мол, "у тебя руки-ноги цели, какой ты ветеран", а потом устроила истерику и даже заявила, что "мало их там м*скали били". Вскоре женщина позвала мужа, и они начали кричать на ветерана уже вдвоем.

Как сообщалось ранее, в Киеве разразился скандал вокруг тренера по плаванию, который выгнал из секции дочь военного. Причиной стало замечание матери, увидевшей, как он кричит на ребенка и трясет девочку за плечо.