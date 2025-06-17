"Наобум мышкой тыкать": все проблемы с НМТ показали в одном курьезном видео

К тестированию возникло много вопросов

В Украине в самом разгаре сезон сдачи национального мультипредметного теста (НМТ). Однако его организация и сам принцип сдачи вызвали много вопросов у выпускников, их родителей и даже преподавателей.

Высмеять его решила и преподаватель английского языка Андриана Паук, которая выложила курьезное видео на этот счет в своем Instagram. В нем обыгрывается шуточный сценарий того, как создатели теста пришли получать грамоту за проделанную работу.

В частности она обратила внимание на то, что все четыре предмета проводятся в один день за четыре часа и друг за другом. Кроме того удивление выражается и тем, что он сдается в формате теста, что весьма странно звучит в контексте проверки знания и владения иностранными языками.

Автору видео также показалось странным, что чем выше уровень знаний у выпускника, тем более жестко его наказывает тест за ошибку. Кроме того, увидеть и проанализировать свои ошибки ученик не может, так как результаты публикуются не сразу.

Пользователи сети после просмотра видео отметили, что оно много чего объясняет.

Напомним, ранее Паук рассказывала, что попросила своих друзей из Британии и США пройти тест, чтобы увидеть как с ним справятся носители языка. Оказалось, что даже они с тестом справились весьма посредственно.