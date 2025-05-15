Грузовики едут среди могил. На кладбище под Киевом устроили "трассу" (видео)

На жалобы родственников похороненных внимания не обращают

Южное кладбище в Киевской области, закрытое для массовых захоронений, оказалось в эпицентре скандала. Строители ездят через него на грузовиках, нанося вред могилам.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице Support Markhalivka. Кадры снял местный активист.

"Грузовики едут среди могил, а на жалобы родственников похороненных там людей водителям плевать", — рассказал мужчина.

Дорожки среди могил не приспособлены для передвижения тяжелого транспорта. Однако, как можно увидеть на видео, грузовики массово едут через кладбище.

"Среди могил заезжает грузовой транспорт на территорию Южного кладбища. А здесь похоронены люди…", — говорит автор видео.

Что известно о Южном кладбище

Южное кладбище расположено в селе Вита-Почтовая. С 2009 года оно закрыто для массовых захоронений, разрешено только подзахоронение в семейную могилу.

На территории кладбища расположен Храм преподобных Антония и Феодосия Печерских (ПЦУ). Поблизости расположено Немецкое военное кладбище, где похоронены немецкие солдаты, погибшие около Киева во Второй мировой войне.

Как рассказывал "Телеграф", в одной из областей заканчиваются места для захоронения. Нужна дополнительная земля, так как, к сожалению, приходится хоронить немало людей - как гражданских, так и военных.