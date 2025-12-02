На Одещині через атаку тисячі родин лишилися без світла. Які графіки діють 2 грудня
Ворог продовжує намагатися позбавити нас світла та тепла
В ніч на вівторок, 2 грудня, Росія атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області. Тимчасово без світла лишилося 36 300 родин.
Що треба знати:
- Минулої ночі виникла пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури Одещини через російську атаку
- Без світла залишилися десятки тисяч домогосподарств, енергетики працюють над відновленням енергопостачання
- Крім цього в області діють графіки погодинних відключень
Вночі ворог атакував енергооб'єкт — що відомо
Як повідомили у ДТЕК, 8 000 родин вдалося перепідключити за резервними схемами. Енергетики працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електрику всім.
У ДСНС додали, що вогнеборці спільно з добровольцями оперативно ліквідували пожежу, що виникла на обʼєкті енергетичної інфраструктури внаслідок російської атаки. Також пошкоджено адміністративну будівлю, але, на щастя, загиблих та постраждалих немає.
Графіки відключень світла в Одесі 2 грудня
У вівторок, 2 грудня, графіки погодинних відключень світла застосовуються протягом всієї доби обсягом від 0,5 до 3 черг. На Одещині світло відключатимуть на чотири години поспіль.
Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив в інтерв’ю "Телеграфу", що українці мають бути готовими до тривалих відключень світла протягом усієї зими. Це відбуватиметься одразу з кількох причин. Однак, на думку нардепа, голови підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка, ризику повного блекауту немає.