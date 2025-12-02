На Одещині через атаку тисячі родин лишилися без світла. Які графіки діють 2 грудня

Ворог продовжує намагатися позбавити нас світла та тепла

В ніч на вівторок, 2 грудня, Росія атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області. Тимчасово без світла лишилося 36 300 родин.

Що треба знати:

Минулої ночі виникла пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури Одещини через російську атаку

Без світла залишилися десятки тисяч домогосподарств, енергетики працюють над відновленням енергопостачання

Крім цього в області діють графіки погодинних відключень

Вночі ворог атакував енергооб'єкт — що відомо

Як повідомили у ДТЕК, 8 000 родин вдалося перепідключити за резервними схемами. Енергетики працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електрику всім.

У ДСНС додали, що вогнеборці спільно з добровольцями оперативно ліквідували пожежу, що виникла на обʼєкті енергетичної інфраструктури внаслідок російської атаки. Також пошкоджено адміністративну будівлю, але, на щастя, загиблих та постраждалих немає.

Рятувальники на місці атаки

Виникла пожежа

Графіки відключень світла в Одесі 2 грудня

У вівторок, 2 грудня, графіки погодинних відключень світла застосовуються протягом всієї доби обсягом від 0,5 до 3 черг. На Одещині світло відключатимуть на чотири години поспіль.

Графіки відключень світла в Одеській області на 2 грудня

Графіки відключень світла в Одеській області на 2 грудня

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив в інтерв’ю "Телеграфу", що українці мають бути готовими до тривалих відключень світла протягом усієї зими. Це відбуватиметься одразу з кількох причин. Однак, на думку нардепа, голови підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка, ризику повного блекауту немає.