"Станет определяющем": Подоляк дал прогноз для Украины на 2024 год

От итогов 2024 года будет зависеть не только будущее Украины

Для Украины 2024 год будет определяющим, поскольку станет понятно, чем завершится война. Именно в этом году станет понятным будущее не только Украины, но и многих стран в мире.

Как рассказал в интервью "Телеграфу" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Украина на данном этапе ведет войну не только против России, но и против ее союзников — КНДР и Ирана.

"Это как с болезнью — на третий день будет четко понятно, куда выйдешь — начнешь выздоравливать или окончательно заболеешь. Так и здесь. Третий год войны определит наше место. Определит не только наше будущее, но и будущее многих стран, политических субъектов", — сказал он.

По его словам, РФ прожила два года в состоянии войны и вернулась к своей обычной империалистической риторике. То есть, там считают, что они могут не проиграть войну и сохранить свое место за столом глобальных игроков и определять правила жизни для других.

Украина же, говорит Подоляк, смогла доказать свою субъектность и теперь вопрос заключается в том, сможет ли она использовать это, чтобы довести дело до конца.

"Глобальное разоружение, глобальный мир, глобальные правила, глобальное право возможны только в случае проигрыша России. И, соответственно, этот год определяет то, как мир будет развиваться — в болезненную сторону, в сторону хронической болезни под названием "русский мир", или в сторону правил стабильности, а главное — гарантий будущего для детей", — сказал чиновник.

Он отметил, что Украина ведет войну против союза России, КНДР и Ирана. Каждая из этих стран воспринимается в мире как "репрессивный и эскалационный режим" и именно Украине в одиночку предложили решить три эти проблемы, которые никто не решал десятилетиями. При этом, Подоляк подчеркивает, что решать их украинцам приходится без ресурсов.

Советник главы ОПУ также отметил, что считает это самой фатальной ошибкой западных демократий, а потому Украине сейчас надо убедить их передать ей все необходимые ресурсы для победы.

Первая часть большого интервью с Подоляком будет доступна на сайте "Телеграф" утром четверга, 7 марта.

Как сообщалось ранее, глава МИД Турции на днях заявил, что Украина и Россия достигли максимума на поле боя, а потому сторонам надо садиться за стол переговоров.