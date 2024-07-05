Осталась единственная фамилия: стало известно, кем Зеленский может заменить Шмыгаля

Шмигаль побил рекорд Николая Азарова и дольше всего в истории независимой Украины находится на должности премьера

На фоне слухов о кадровых перестановках в Кабинете министров Украины, в СМИ появилась информация, что Владимир Зеленский планирует заменить действующего премьера первым вице-премьером — министром экономики Юлией Свириденко. По состоянию на данный момент это единственная кандидатура, фамилия которой звучит в свете возможной смены премьера.

Однако источники "Телеграфа" в окружении президента опровергают данный инсайд: Действительно ли Зеленский планирует уволить Шмыгаля? Что говорят в правительстве, ОП и Верховной Раде

"После увольнения Кубракова и [председателя Госагентства по восстановлению Мустафы] Найема началась информационная кампания против Шмыгаля". Поговаривают, что причиной этого являются якобы незавершенные финансовые расчеты правительства с известным бизнесменом Максимом Шкилем. Последний известен как владелец компании Autostrada, которая является одним из самых крупных подрядчиков по строительству защитных сооружений на энергообъектах, а до вторжения получила львиную долю заказов "Большого строительства", — рассказал собеседник "Телеграфа".

При этом Шкиль откровенно обвиняет Шмыгаля в прекращении финансирования защиты объектов энергетики третьего уровня. Они должны защищаться от ракетных ударов.

"Об обстрелах энергетической инфраструктуры было известно заранее, но не сделано практически ничего. Исключительно из-за отсутствия финансирования все работы были остановлены. Результат — страна без света!" – утверждает бизнесмен.

Между тем, в ОП призывают не обращать на это внимания. Источник "Телеграфа" на Банковой говорит, что для Зеленского важно видеть результат. К тому же Шмыгаль ведет себя достаточно осторожно и согласовывает каждый свой шаг, хотя и "не генерирует креативные решения, которых ждет Зеленский".

"У нас сейчас вообще нет дискуссии об изменениях в правительстве", — сказал собеседник.

Опровергают информацию об отставке премьера и в Кабмине. Однако некоторые депутаты намекают, что "дыма без огня не бывает".

Стоит отметить, что ранее в качестве преемника Шмыгаля рассматривали также кандидатуру Александра Кубракова, который до мая 2024 был вице-премьер-министром по восстановлению — министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Однако Кубраков потерял благосклонность из-за активной работы на собственный пиар и попытки строить собственную коммуникацию с посольствами стран-партнеров.

Также кандидатом на возглавление правительства называли Алексея Чернышева, который возглавляет НАК "Нафтогаз". Однако по данным СМИ, он может стать министром инфраструктуры, а также вице-премьером.

Как сообщал "Телеграф", 18 июня Кабмин уволил Мустафу Найема с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Временно исполнять обязанности главы этого ведомства назначили Романа Коменданта.