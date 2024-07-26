Украина не будет участвовать в заседаниях Совбеза ООН: при чем здесь Россия

Россия незаконно занимает место в ООН и не может возглавлять Совет безопасности

Украина не будет участвовать в заседаниях Совбеза Организации Объединенных наций, пока там председательствует Россия. Исключение может быть сделано, если будут обоснованные причины участвовать в заседании.

Об этом говорится в сообщении на сайте представительства Украины в ООН. Отмечается, что в случае необходимости довести до Совета Безопасности важную информацию, как в случае с терактом в "Охматдете", Украина может принять участие в заседании.

"Делегация Украины также повторяет свою принципиальную позицию по незаконности занятия Российской Федерацией постоянного места СССР в Совете Безопасности. Следовательно, россия не имеет права ни с юридической, ни с моральной точки зрения занимать должность главы Совета Безопасности", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ООН часто становится объектом критики мировой общественности из-за своей сомнительной позиции. Как сообщал "Телеграф", недавно генсек ООН Антониу Гутерреш прокомментировал решение Гааги по Израилю и нарвался на жесткую критику.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему Россия, ведущая масштабную захватническую войну в центре Европы, продолжает входить в Совет безопасности Организации объединенных наций. В то время как задача ООН состоит в том, чтобы предотвращать и разрешать военные конфликты.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Совбез ООН собирается обсудить удар по Киеву. Абсурдность ситуации состоит в том, что председательствует в Совете Россия.