Україна не буде брати участі в засіданнях Радбезу ООН: до чого тут Росія

Росія незаконно займає місце в ООН та не може очолювати Раду безпеки

Україна не буде брати участь у засіданнях Ради безпеки Організації Об'єднаних націй, поки там головує Росія. Виключення може бути зроблено у випадку, якщо будуть обгрунтовані причини брати участь у засідання.

Про це сказано у повідомленні на сайті представництва України в ООН. Зазначається, що у випадку необхідності довести до Ради Безпеки важливу інформацію, як у випадку з терактом в "Охматдиті", Україна може взяти участь у засіданні.

"Делегація України також повторює свою принципову позицію щодо незаконності зайняття Російською Федерацією постійного місця СРСР у Раді Безпеки. Отже, росія не має права ні з юридичної, ні з моральної точки зору обіймати посаду голови Ради Безпеки", – сказано у повідомленні.

Варто зазначити, що ООН часто стає об’єктом критики світової громадськості через свою сумнівну позицію. Як повідомляв "Телеграф", нещодавно генсек ООН Антоніу Гутерреш прокоментував рішення Гааги щодо Ізраїлю та нарвався на жорстку критику.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому Росія, яка веде масштабну загарбницьку війну в центрі Європи, продовжує входити до Ради безпеки Організації об’єднаних націй. У той час як завдання ООН полягає в тому, щоб запобігати та вирішувати військові конфлікти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Рада безпеки ООН збирається обговорити удар по Києву. Абсурдність ситуації полягає в тому, що головує в Раді Росія.