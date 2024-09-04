В Украине сменят сразу девять министров: окончательный список

Назначать министров должны 5 сентября

В Украине происходят масштабные ротации в правительстве. Согласно данным "Телеграфа" в Кабмине сразу девять кресел сменят владельцев.

Официального сообщения о назначении пока нет. Однако следующий список был утвержден на заседании фракции "Слуги народа", которое посетил и президент Владимир Зеленский.

"Просил добавить энергии хотя бы Правительству, если нас (парламент – Ред.) и его (президента – Ред.) нельзя переизбрать", – пересказывает слова Зеленского один из депутатов СН в разговоре с "Телеграфом".

Из старого состава Кабмина в списке осталась лишь Ольга Стефанишина. Ранее она была вице-премьером — министром по евроинтеграции, а теперь в добавку получит под свое управление и Министерство юстиции.

Стефанишина Ольга Витальевна – Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – Министр юстиции Украины

Кулеба Алексей Владимирович – Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины

Сибига Андрей Иванович – Министр иностранных дел Украины

Точицкий Николай Станиславович — Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины

Бедный Матвей Викторович – Министр молодежи и спорта Украины

Коваль Виталий Станиславович — Министр аграрной политики и продовольствия Украины

⁠Гринчук Светлана Васильевна — Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

⁠Калмыкова Наталья Фернандовна — Министр по делам ветеранов Украины

Сметанин Герман – Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

Также есть информация о том, что Алексея Кулебу рассматривают на отдельное ведомство по развитию общин (сюда войдет и реинтеграция оккупированных территорий). Но на этой неделе разделение министерства не состоится.

"Есть определенные юридические сложности. Есть четкая стратегия на раздел, но на это нужно 2—3 месяца", — объяснили "Телеграфу" в СН.

Также стало известно, что дальше будет делать Ирина Верещук после отставки с должности министра реинтеграции. По ее словам, она перейдет в Офис президента.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что 4 сентября, ожидается "день увольнений" а 5 сентября — "день назначений".