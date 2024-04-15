Зеленский сделал еще одно назначение, у Ермака новый зам: что о нем известно

На сайте главы государства появился соответствующий указ

Президент Украины Александр Зеленский сделал назначение на должность заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака. Теперь это место занимает бывший заместителя главы МИД Николая Точицкого.

Соответствующий указ был опубликован 15 апреля на сайте главы государства. Бывший зам. главы ОП назначен на другую должность.

"Назначить Точицкого Николая Станиславовича заместителем руководителя Офиса президента Украины", — говорится в указе.

Отметим, что ранее замом Ермака был Андрей Сибига. Сейчас он работает первым заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

СМИ, ссылаясь на источник во власти писали, что на место в Офисе президента должны назначить Николая Точицкого.

Что известно о Николае Точицком

Родился 22 сентября 1967 года в Винницкой области.

Высшее образование получал в Киевском государственном университете им. Т.Г.Шевченка (филолог, переводчик французского и английского языков).

Также окончил Институт международных отношений Киевского государственного университета им. Т.Г.Шевченка (юрист-международник) и Женевский центр политики безопасности.

Женат, есть двое сыновей.

Карьера

В период с 1993 по 1995 год Николай Точицкий занимал должность третьего секретаря Управления контроля над вооружением и разоружением МИД Украины;

Следующие три года работал на должностях третьего и второго секретаря посольства Украины в Королевстве Бельгия;

Затем год был первым секретарем Управления контроля на вооружениях и НТС МИД Украины;

С 1999 по 2001 год работал первым секретарем, советником Департамента по вопросам политики и безопасности МИД Украины;

После этого два года, до 2003, был советником Постоянного Представительства Украины при Совете Европы;

Следующий год занимал должность первого зама директора, директора Кабмина иностранных дел Украины.

В период с 2004 по 2005 Точицкий был начальником Управления консульской службы МИД Украины;

С 2005 по 2008 год – генеральный консул Украины в Сан-Франциско;

С 2008 по 2010 год – первый заместитель руководителя, руководитель Главной службы по вопросам международного сотрудничества Секретариата президента Украины;

С 2010 по 2016 Точицкий являлся постоянным представителем Украины при Совете Европы.

С 2016 по 2021 был послом Украины в Бельгии.

В период с 2017 по 2021 год был послом Украины в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству.

В сентябре 2021 года его назначили на должность министра иностранных дел Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывший министр обороны Украины Алексей Резников получил новую должность после своей отставки.