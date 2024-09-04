Игра в "пятнашки": политолог объяснил, зачем Зеленскому новое правительство ноунеймов

Политолог рассказал, зачем Зеленский меняет одно "правительство ноунеймов" на другое

Украина стоит на пороге масштабных кадровых изменений во властных структурах. Многие пытаются понять мотивы президента Владимира Зеленского, который инициировал эти изменения, ведь на Банковой пока официально ничего не комментируют.

В этом контексте украинский историк и политолог Евгений Магда поделился с "Телеграфом" своим видением сложившейся ситуации. По его мнению, эти кадровые решения преследуют вполне конкретную цель.

"На мой взгляд, кадровые перестановки, которые начались или готовятся в последнее время, — это достаточно простые вещи: усиление руководителя Офиса президента, который не будет нести ни политической, ни исполнительной ответственности за действия, но будет сильнее влиять на тех, кто будет принимать следующие решения.

Можно сказать, что одно правительство "ноунеймов" (на молодежном сленге ноунейм — что-то малоизвестное, без громкого имени. — Ред.) будет замено другим правительством "ноунеймов". Это, по мнению Евгения Магды, не идет в пользу ситуации в Украине.

"Я не вижу в этих кадровых перестановках ни одного (положительного. — Ред.) решения, ни одной кандидатуры… (разве что Дмитрий Кулеба уйдет, а придет Сибига, который "посвежее", потому что Кулеба сейчас достаточно устал). И это не удивительно, ведь он столько времени находился во главе внешнеполитического ведомства и вынужден был вести сложные переговоры, в том числе перед 24 февраля 2022 года, потому что тогда многие не верили в какие-то положительные перспективы Украины.

Магда считает, что эти перестановки стали асимметричным ответом на все призывы о том, что нужно правительство национального единства. "На Банковой "прозрели" и увидели, что нельзя увольнять премьера в условиях военного положения, поэтому они фактически проведут кадровые перестановки, выделив больше перспективы для Шмыгаля и будут двигаться дальше.

"Я сначала думал, что все эти изменения связаны с тем, чтобы нейтрализовать негативный резонанс из-за увольнения господина Кудрицкого, но теперь вижу, что господин Кудрицкий в этом смысле — лишь один из элементов изменений", — сказал Магда. Подытоживая, он сказал, что кадровая политика напоминает игру в "пятнашки". И это, кажется, видят не только украинцы, но и наши партнеры.

Ранее "Телеграф" также писал, куда могут отправить Дмитрия Кулебу после увольнения. Он серьезно усилит важное направление.