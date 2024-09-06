"Вызовов много": Стефанчук объяснил смысл всех перестановок в Кабмине

Было несколько министерств, довольно долгое время имевших временно исполняющих обязанности министров

Кадровые изменения в составе Кабинета Министров Украины произошли для того, чтобы усилить государственные институты. Этот вопрос в последнее время являлся предметом большого количества дискуссий и обсуждений.

Об этом написал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он отметил, что изменения были давно ожидаемыми.

"Сегодня Верховная Рада Украины назначила новых членов Кабинета Министров Украины. Ни для кого не секрет, что вопрос усиления правительственных институций долгое время был предметом дискуссий и обсуждений. И ключевое слово здесь — "усиление". Считаю, что именно для этого и произошли изменения", – отметил он.

Также, напомнил спикер, было несколько министерств, довольно долгое время имевших временно исполняющих обязанности министров. Теперь у них полноценные министры во главе учреждений.

"Вызовов много, на многих направлениях. Каждый из новых руководителей понимает ответственность и поставленные задачи. Искренне желаю каждому из министров, которых сегодня назначил украинский парламент, продуктивной и эффективной работы", — добавил он.

4 сентября отставку подали министр вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина, министр реинтеграции Ирина Верещук и заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, отвечавший за экономический и энергетический блоки. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что 4 сентября ожидается "день увольнений", а 5 сентября — "день назначений".

5 сентября на заседании Рады был уволен с должности министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и с должности вице-премьер-министра — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Также должности лишился председатель Фонда госимущества Украины Виталий Коваль и некоторые другие министры и чиновники.