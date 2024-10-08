В одной из областей Украины могут запретить пользоваться Telegram

Депутаты одной из областей хотят запретить пользоваться популярным мессенджером

Депутаты Полтавского областного совета начали подготовку к голосованию за запрет пользоваться популярным мессенджером Telegram. Там объясняют это необходимостью защиты информации во время войны с Россией.

Об этом стало известно во время заседания депутатской комиссии по вопросам регламента Полтавского областного совета. По словам одного из депутатов, ему пришлось регистрироваться через Telegram, чтобы попасть на Государственный аграрный реестр. Народные избранники заявляют, что сервера Telegram находятся в Санкт-Петербурге, а потому есть риск передачи информации в Россию.

Этот вопрос должен рассмотреть областной совет Полтавской области во время сессионного заседания.

Напомним, запрет на использование Telegram в Украине коснется чиновников, депутатов и военных. Также использование данного мессенджера ограничили и на объектах критической инфраструктуры. В спецслужбах Украины предупредили, что россияне используют Telegram для распространения вредоносного программного обеспечения, корректировки ракетных ударов и определения геолокации пользователей.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что новый министр культуры рассказал о возможности блокировки в Украине мессенджера Telegram. По его словам, работа будет "комплексной".