Появилось уточнение, кому Telegram будет сливать данные пользователей (видео)

Важная информация для поклонников популярного мессенджера

В Telegram кардинально была изменена политика конфиденциальности. Теперь IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила мессенджера, могут быть раскрыты властям по их запросу.

Однако личные данные пользователей-нарушителей Telegram будет предоставлять европейским спецслужбам, но не российским и не украинским. Об этом зявила депутат от фракции "Слуга народа" Галина Янченко в эфире "Вечір.LIVE".

Создатель приложения Павел Дуров сообщил в своем канале о том, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила мессенджера, могут быть переданы соответствующим органам в ответ на официальный запрос.

Народная депутат Галина Янченко подчеркнула, что персональные данные пользователей будут "раскрывать" исключительно европейским спецслужбам. Людям, которые не нарушают закон нечего опасаться, так как властям собираются передавать информацию исключительно о "нарушителях" правил использования Telegram.

"В этом сообщении говорится о том, что с сентября Telegram будет предоставлять персонльные данные пользователей исключительно в ответ на официальные юридические запросы, которые будут поступать с боку правоохранительных органов европейских государств. Но не российским и даже не украинским спецслужбам. Хотя я думаю, что украинские правоохранители также хотели бы иметь доступ к таким запросам, ведь некоторые анонимные Telegram-каналы действительно ведут торговлю нелегальными товарами," — подчеркнула Янченко.

Также нардепка отметила, что если внимательно вчитаться в данное сообщение, то в нем "нет ничего плохого". По ее мнению, такие меры наоборот могут помочь преодолеть организованную преступность.

Напомним, создатель приложения Павел Дуров сообщил в своем канале о том, что мессенджер обновил Условия пользования и Политику конфиденциальности, чтобы они были одинаковыми во всем мире.

С сентября IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила мессенджера, могут быть переданы соответствующим органам в ответ на обоснованный юридический запрос.

Кроме этого специалисты начали скрывать из поиска ресурсы, которые занимаются распространением нелегальной продукции. По словам Дурова, команда модераторов в последние недели провела поиск запрещенного контента и сделала его "недоступным".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Павел Дуров был задержан ночью 24 августа во Франции, где его частный самолет приземлился для дозаправки. Французские власти выдвинули ему ряд обвинений – содействие терроризму, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, распространение детской порнографии, обход санкций и т.п., из-за чего ему грозило до 20 лет за решеткой.

Французские власти впоследситвии освободили бизнесмена из-под стражи после того, как ему был предъявлен ряд обвинения в правонарушениях.

Позже Павел Дуров сделал заявление и объяснил причины, по которым его задержали. Также Дуров рассказал, что его допрашивали в течение четырех дней, поскольку сам Telegram не стал давать ответ французским властям, и угрожали, что он может понести ответственность за действия третьих лиц в мессенджере.