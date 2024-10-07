В Украине ограничат использование Telegram, но не для всех: кого касается

Ограничения ввели согласно рекомендациям СНБО

В Украине ввели ограничения на использование мессенджера Telegram. Они коснутся депутатов Верховной Рады.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Юрчишин, ссылаясь на соответствующее распоряжение, которое он опубликовал у себя в Facebook. Согласно ему, аппарат ВР по рекомендации СНБО ограничил работу Telegram в локальной сети Рады следующими мерами безопасности:

Обязательна двухфакторная авторизация и отмена синхронизации контактов. Также необходимо блокировать доступ к компьютеру, оставленный без присмотра, чтобы посторонние лица не смогли получить доступ к аккаунту;

запрет передачи данных, используемых в работе и служебная коммуникация в Telegram;

запрет устанавливать и пользоваться клиентом Telegram на служебных компьютерах или личных компьютерах, используемых в служебной деятельности;

блокировка работы мессенджера происходит с помощью технических и программных средств, производится фиксирование запросов на несанкционированные попытки подключение к сервису.

"Думаю, что такие меры безопасности вполне логичны. К сожалению, уже были примеры, когда посторонние получали данные госработников через Telegram, которым пользовались на рабочих устройствах. Или создавали фейки, как в случае с якобы каналом спикера Руслана Стефанчука. Этим распоряжением мы минимизируем риски", — комментирует Юрчишин.

Нардеп также отдельно подчеркнул, что это касается работников аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях.

Напомним, ранее мы писали о том, Буданов заявил, что заблокировать Telegram в Украине, как это было с "Одноклассниками" и "Вконтакте", технически труднее, но возможно.