"Это стандартная практика": в Раде прокомментировали слухи о подготовке ЦИК к выборам

Нардеп также назвал условия проведения выборов президента в следующем году

Центральная избирательная комиссия занимается учетом участков. Эта работа не является подготовкой к выборам.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал народный депутат Украины Юрий Камельчук. По его словам, это стандартная повседневная работа ЦИК.

"Они это делали в 2022 и в 2023 годах. Это их работа понимать, что где как может работать, какие реестры у них есть, как они меняются, и понимать, как быстро в нужный момент они смогут точно обновить данные всех реестров и понять, как правильно организовать выборы", — подчеркнул Камельчук.

Нардеп также рассказал, что о выборах президента Украины в 2025 году можно говорить в двух случаях. По его словам, это может быть в случае значительного прорыва ВСУ или отступления россиян. Камельчук подчеркнул, что все прогнозы по этому поводу остаются спекуляциями, даже от таких авторитетных источников, как The Economist.

Как известно, Центральная избирательная комиссия издала постановления об изменениях в составе территориальных избирательных комиссий. Также ЦИК приняла решение о возобновлении функционирования ИКС "Государственный реестр избирателей" в части учета избирательных участков, существующих на постоянной основе.

Напомним, бывший заместитель главы ЦИК Андрей Магера в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" объяснил, о чем говорят такие решения комиссии. Он отметил, что принятие таких решений является обязанностью ЦИК.

Ранее издание The Economist написало, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году. Отмечается, что это решение продиктовано желанием укрепить свои позиции и удовлетворить просьбы международных партнеров.