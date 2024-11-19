Эрдоган высказался о новой ядерной доктрины РФ: что сказал президент Турции

Турецкий президент поспешил прокомментировать действия России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался об изменении Россией своей ядерной доктрины. По его словам, Кремль "должен иметь меры, чтобы себя защитить".

Об этом сообщает dailysabah. Это заявление прозвучало во время пресс-конференции на саммите "Группы двадцати" в бразильском Рио-де-Жанейро.

По словам Эрдогана, в НАТО должны обратить внимание на изменение Россией ядерной доктрины. Он отметил, что война с использованием ядерного оружия "вряд ли имеет положительную сторону".

Эрдоган считает, что шаг Москвы по изменению ядерной доктрины, должны рассмотреть и оценить официальные лица НАТО.

"Россия имеет силу защитить себя, она имеет меры по своей защите и должна их иметь.Так же и мы, как страна НАТО, также должны защищать себя и принимать меры для своей защиты", — заявил президент Турции.

Напомним, во вторник, 19 ноября, Владимир Путин утвердил изменения в ядерную доктрину России. Теперь ядерное оружие может быть применено в случае достоверных данных о массовом пуске БпЛА и ракет в Россию.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение Джо Байдена по ударам вглубь России.