Критичні 8 тижнів: український посол зробив тривожну заяву

Найближчі вісім тижнів можуть бути дуже критичними для України

Новообраний президент США Дональд Трамп вступає на посаду у січні 2025 року. За цей час Україні потрібно зосередити всі зусилля для того, щоб досягти результатів, які є прийнятними для нас.

Про це в інтерв’ю українській редакції "Радіо Свобода" розповів посол України у Бразилії Андрій Мельник. За його словами, наступні вісім тижнів будуть найбільш складними та критичними у новітній історії нашої країни.

У цій ситуації важливо не допустити нав’язування Україні рішень у неї за спиною та без її участі.

Як зазначив посол, зараз уже пізно впливатиме на ситуацію. Слова Трампа про те, що він збирається "закінчити війну між Росією та Україною за 24 години", варто сприймати всерйоз.

Мельник наголосив: Україні потрібно задіяти усі можливі канали, щоб вплинути на адміністрацію Трампа. Йдеться про дипломатичні, політичні, сімейні, релігійні та суспільні канали. Це потрібно робити швидше, інакше, за словами посла, буде пізно.

"Коли настане день інавгурації Трампа, я боюся, що на той час рішення буде вже прийнято і тоді нам буде складніше", — заявив Мельник.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Путін може запропонувати Трампу поділити Україну на три частини.