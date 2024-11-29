Выгодно Трампу и Киеву: в СМИ объяснили, почему Украина должна обязательно стать членом НАТО

Все проблемы и условности с принятием Украины можно обойти и проигнорировать – если бы было желание

Украина должна стать членом Североатлантического Альянса, поскольку это одна из гарантий ее защиты от дальнейших попыток российского режима начать новую войну. Кроме того, вступление Украины в НАТО принесет множество выгод как Альянсу, как Украине, так и президенту США Дональду Трампу.

Об этом пишет издание The Economist. Авторы материала предлагают признать, что восстановление границ 1991 года – для Украины пока несбыточная мечта. Да, морально и юридически это украинская территория, но сейчас у Киева не хватает сил, чтобы вернуть ее.

Поэтому Украина должна сосредоточиться на создании условий процветания на контролируемой территории. Для этого необходима стабильность и усилия по восстановлению страны, а все это возможно только при защите от новой агрессии РФ – и роль такого предохранителя должно сыграть именно членство в НАТО. В противном случае Альянс рискует превратить Украину во врага НАТО, союзника России, или же РФ через несколько лет возьмет Украину голыми руками.

"Членство в НАТО поможет предотвратить превращение Украины в нестабильное, озлобленное государство, уязвимое для манипуляций со стороны Путина, чья конечная цель — дестабилизация и доминирование в Европе. Кроме того, к альянсу присоединится крупнейшая в Европе, самая инновационная и закаленная в боях армия и оборона .Трамп мог бы одобрить это, поскольку тогда НАТО понадобилось бы меньше американских военнослужащих", – говорится в материале.

Конечно, есть вопросы статьи 5 Устава НАТО, но и здесь есть решение, еще и не одно. Так, в 1949 году Норвегия присоединилась к НАТО, но с запрещением базирования сил Альянса в стране в мирное время. В 1955 году в НАТО вступила Западная Германия, но гарантии НАТО не распространялись на территорию оккупированной Советским Союзом Восточной Германии. Оба решения можно применить к случаю с Украиной.

Также есть проблема с поддержкой. В НАТО имеются открыто пророссийские члены, например Венгрия и Словакия. Для вступления в НАТО необходима поддержка всех 32 членов Североатлантического союза. Но в конце концов, если будет желание, этот момент тоже можно обойти.

Издание добавляет, что Владимир Путин надеется на упадок Украины в результате мирного соглашения, а также на потерю интереса со стороны западных стран и возможность РФ перевооружить армию, восстановить технические возможности и попытаться атаковать снова. Однако все эти его планы перечеркиваются единственным решением: Украина должна вступить в НАТО.

"Представьте, что при поддержке Запада Украина использовала бы передышку для восстановления своей экономики, обновления политической системы и сдерживания российской агрессии. Задача состоит в том, чтобы этот оптимистический сценарий возобладал над его мрачной альтернативой", – резюмировали авторы.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина хотела бы получить приглашение на членство в НАТО. Это должно произойти до того, как Джо Байден покинет Белый дом, утверждая, что это было бы достойным наследием президента США.

Также ранее Телеграф писал о том, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, когда Украина может стать членом НАТО. Он также напомнил о позиции США, озвученной на саммите НАТО в Вашингтоне: место Украины и будущее Украины – в Альянсе.