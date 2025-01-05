Зеленский спрогнозировал, может ли быть еще дружба между украинцами и россиянами

История давно ответила, и это было после каждой страшной войны, говорит он

Президент Украины рассказал, будут ли украинцы дружить с россиянами после окончания войны. Он уверен в том, что Россия будет извиняться.

Об этом он рассказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. В пример глава государства поставил Германию.

Позвольте вас спросить, как вы думаете, будет день, когда украинцы простят русскому народу и снова будут туда-сюда путешествовать, жениться, то есть дружить, будет такой момент в будущем?", — спрашивает у него подкастер.

Зеленский отреагировал на этот вопрос с удивлением. И говорит, что история на все это давно ответила.

"Я не знаю, как будет у нас, а это будет в будущем. Безусловно, история давно ответила, и это было после каждой страшной войны. Одно поколение, одна страна признает, что она была агрессором, и она понимает, что это невозможно простить, и именно такое образование сегодня получают уже долгие годы в Германии, хотя эти дети ни при чем. Это их деды-прадеды были участниками, и то не всех были участниками войны фашистской Германии против в принципе против мира, да, и против жизни, и поэтому, но они до сих пор извиняются, извинения это не просто, это они знают, что они были агрессоры, они были виноваты, они не ищут компромисса в истории, компромисс и так дает время, и они понимают, что и осужденные убийцы есть, и осуждены, они исторически осуждены своим же народом, и репарации выплачены, и построены, кстати, гарантии безопасности, и все это сделано, и когда это все делается и признается, в любом случае люди находят между собой отношение, относительное, это понятно, но это может быть только, как это всегда делалось в истории", — говорит глава государства.

По его словам, Россия будет извиняться. Ведь они виноваты.

"Они виноваты, и как я вам сказал, виноваты разные, и те, кто принимал участие, и те, кто молчал, потому что молчание это также участвовать, по моему мнению", — говорит Зеленский.

Ранее Телеграф писал, что Зеленский эмоционально рассказал, почему провалился Будапештский меморандум