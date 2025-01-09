Мечтал о захвате Киева. В сети завирусилось архивное видео с пропагандистом Кеосаяном

Сейчас Кеосаян в коме после клинической смерти

После заявлений о клинической смерти и коме российского пропагандиста Тиграна Кеосаяна, в сети завирусился один из самых популярных видеороликов, где он говорит о "скором захвате Киева".

На видео во время интервью и разговора с корреспондентом Кеосаян передает "привет" всем украинцам, врагам и друзьям. Заметим, что это происходило в Донецке.

"Мы обязательно будем в Киеве. Рано или поздно, но скорее рано. Не хочу вас расстраивать", — сказал пропагандист.

Напомним, что Тигран Кеосаян – российский и армянский актер кино и телевидения. Однако в последние годы он стал известен украинофобными заявлениями и работой на телевидении, распространяя пропаганду РФ.

Кеосаян – муж одной из главных пропагандисток Кремля Маргариты Симоньян. Недавно он пережил клиническую смерть и находится в коме. Пропагандистка отметила, что у ее мужа уже "давным-давно очень больное сердце". По ее словам, мать Кеосаяна два года назад потеряла старшего сына, а "теперь из последних сил ожидает, что Господь смилостивится над младшим".

Напомним, что Кеосаян ушел от жены-актрисы к пропагандистке. В сети уже показали, как выглядит муж Маргариты Симоньян и что о нем известно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как "хорошие русские" отреагировали на новость о клинической смерти пропагандиста Кеосаяна.