Если Россия получит то, чего хочет, это будет дорого стоить в будущем

Россия имеет преимущество в своем вторжении в Украину. Однако в то же время Кремль сталкивается с большим количество проблем, которые усложняют попытки закрепить свои достижения.

Такое мнение выразил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью Bloomberg News. По его словам, Россия сейчас не полностью доминирует.

"Существует мнение, что Россия имеет здесь преимущество и имеет все козыри. У нее есть некоторые преимущества, но она не полностью доминирует в этом уравнении. И если она получит то, что хочет, это будет дорого стоить в будущем", — сказал Остин.

Он отметил, что это должно быть учтено в любом стремлении к прекращению огня, которое может осуществить администрация новоизбранного президента Дональда Трампа.

Также глава Пентагона подчеркнул, что Украина продолжает наращивать свой потенциал.

Остин в то же время ответил на критику со стороны некоторых европейских и украинских чиновников, что администрация президента Джо Байдена не имеет четкой стратегии поддержки Украины.

"То, что она сделала, помогло Украине выжить, помогло Украине защитить свою суверенную территорию", – сказал Остин об этой стратегии. "Потери 700 000 военных убитыми и ранеными – это было бы невозможно представить три года назад", – сказал он, когда Россия начала полномасштабное вторжение.

В пример стратегического успеха в помощи Украине противостоять России Остин привел Сирию. По причине того, что российский президент Владимир Путин посвятил много усилий Украине, он не смог помочь своему союзнику Башару Асаду.

Без доступа к ключевой военно-морской базе в Сирии это ставит под сомнение способность Путина поддерживать свои усилия в Африке, сказал Остин.

Министр обороны США Ллойд Остин считает американское лидерство ключевым в военной поддержке Украины, которая почти три года противостоит полномасштабному вторжению России.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Newsweek поделился прогнозами по Украине.