Неожиданно: Трамп впервые публично заявил о подготовке его встречи с Путиным

Трамп не стал вдаваться в подробности, поэтому неизвестно, на самом ли деле готовится такая встреча

Новоизбранный президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с правителем РФ Владимиром Путиным и публично заявил, что ее уже готовят. Кроме того, готовится встреча с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Трампа в Мар-а-Лаго 9 января. Трамп на встрече с губернаторами штатов от Республиканской партии заявил, что Путин хочет встретиться и "мы это организуем". Впрочем, никаких сроков он не назвал.

При этом издание добавляет, что Трамп снова затронул тему войны в Украине и заявил, что ее нужно закончить. В этом контексте он снова упомянул о желании Путина провести встречу.

"Президент Путин хочет встретиться. Он говорил об этом даже публично, и мы должны покончить с этой войной. Это кровавый беспорядок", – сказал он.

Кроме того, Трамп намекнул, что ведутся переговоры о встрече с руководителем Китая Си Цзиньпином. Речь идет об отдельной встрече, но ни формат, ни приблизительные сроки этой возможной встречи неизвестны, поскольку Трамп ничего уточнять не стал.

Отметим, что в последнее время команда Трампа пересматривает свой подход к прекращению войны в Украине. Европейские партнеры расценили это как признак того, что его администрация не откажется от поддержки Киева. Опасения по поводу того, что Трамп бросит Украину, имеются уже давно.

А вот бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур считает, что в заявлениях Трампа об Украине нет никакого позитива. По его словам, Трамп неадекватно воспринимает как Украину, так и причины начала российского вторжения, поэтому можно ожидать разве что попыток давления на Киев, а не на Кремль.