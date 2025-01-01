В непризнанном Приднестровье отключили центральное отопление – в чем причина

Жителям разрешили собирать дрова

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию по соображениям национальной безопасности. Без газа осталось непризнанное "Приднестровье", которое называет себя "Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР)" и по сути является анклавом РФ на левом берегу Днестра, отколовшимся от Молдовы в 1992 году. В результате жители самопровозглашенной "республики" остались без отопления и горячей воды.

"МГУП "Тирастеплоэнерго" информирует, что в связи с временным прекращением поставки газа на теплогенерирующие объекты предприятия, с 1 января 2025 года с 7:00 утра прекращается подача тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населению, бюджетным учреждениям и организациям всех форм собственности, кроме лечебных учреждений со стационарным пребыванием граждан", — говорится в сообщении "Тирастеплоэнерго".

Стоит отметить, что российская компания "Газпром" в конце декабря сообщила, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдову. Так как в РФ считают, что "Молдовагаз" не может выполнять финансовые обязательства по действующему контракту. Россияне требуют от Молдовы платить долг за газ своего анклава. В свою очередь Кишинев не признает долг Тирасполя (Москва требует 709 млн долларов) и не планирует его выплачивать. В "Молдовагаз" заявили, что "приняли к сведению" решение "Газпрома" и напомнили: еще с декабря 2022 года весь поставляемый в Молдову газ перенаправлялся в "ПМР".

Готовясь к отсутствию дешевого российского газа, так называемая власть непризнанного "Приднестровья" 11 декабря ввела чрезвычайное экономическое положение. В частности, он предусматривает запрет экспорта энергоресурсов, особый порядок реализации, приобретения и распределения продовольствия и предметов первой необходимости. Также введены ограничения на отдельные виды финансовой и экономической деятельности, включая перемещение товаров, финансовых средств и услуг.

Напомним, Украина и Россия еще до начала полномасштабной войны подписали контракт, предусматривавший транзит российского газа через украинскую территорию. Действие контракта завершилось 31 декабря. С 1 января 2025 года газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа. В России подтвердили, что "Газпром" прекратил транзит газа через Украину.

Как сообщал "Телеграф", в Приднестровье разрешили собирать древесину для отопления в качестве альтернативы российскому газу. Делать это может каждый житель, но есть ограничения — нельзя использовать бензопилу и транспортное средство для перевозки дров, например, легковой или грузовой автомобиль, прицеп.