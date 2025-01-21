"Как можно скорее": Трамп подтвердил планы в ближайшее время встретиться с Путиным

Трамп подтвердил, что встретится с Путиным, когда об этом договорятся команды двух правителей

Новый президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует как можно скорее встретиться с российским правителем Владимиром Путиным. Он пообещал, что это произойдет, как только будут налажены соответствующие переговоры.

Об этом сообщает CNN. Трамп заявил об этом в разговоре с журналистами во время пребывания в Овальном кабинете Белого дома, подтвердив, что потребует скорейшего завершения войны в Украине.

"Мы постараемся сделать это как можно скорее. Вы знаете, война с Украиной и Россией не должна была начинаться", – заявил он.

Кроме этого, вспомнив заявления о том, что он может покончить с войной в Украине в течение 24 часов после вступления в должность, Трамп пошутил, что у него есть еще половина суток, чтобы достичь этой цели. Также Трамп подтвердил, что встретится с Путиным после того, как будут налажены переговоры между командами – по его словам, этот процесс уже начался.

Тем временем российский правитель Владимир Путин уже поздравил новоизбранного президента США Дональда Трампа с инаугурацией и вступлением в должность и заявил о желании начать переговоры касательно ситуации в Украине. Смешнее всего то, что до этого пресс-секретарь Кремля Песков заявлял, что Путин не будет приветствовать Трампа со вступлением в должность, потому что США, мол, "враждебная страна".

Добавим, что Трамп по завершении инаугурационных мероприятий официально представил список кандидатур, которых он номинировал на ключевые посты в своей администрации. В списке есть кандидатуры, в том числе на должности руководителей министерства обороны, разведки и Государственного департамента, однако кандидатуры должен утвердить Сенат США. Сенаторы уже успели утвердить Марко Рубио в должности Государственного секретаря США.