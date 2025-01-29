"Какого черта я тут делаю?" Каким был первый визит Трампа в СССР и почему он остался недоволен (архивные фото)

Политик имел неоднозначные впечатления от социалистического государства

Дональд Трамп стал второй раз президентом Соединенных Штатов Америки и считается одним из самых влиятельных политиков мира. Он ни разу не был в Украине, однако совершал визиты в Советский Союз, еще когда занимался гостиничным бизнесом.

"Телеграф" расскажет, какой была поездка Дональда Трампа в СССР, и какие впечатления на него произвела коммунистическое государство.

Дональд Трамп в Советском Союзе: как это было

Впервые политик посетил СССР в 1987 году во время "перестройки", которую осуществлял тогдашний лидер Советского Союза Михаил Горбачев. Во время полета с ним находились два полковника страны-оккупанто, поскольку его пилот плохо говорил по-русски. Позже в интервью Трамп рассказал, что когда летел в СССР, то задавал себе вопрос: "Какого черта я здесь делаю".

Трамп летел тогда в Москву на переговоры по строительству гостиницы напротив Кремля. Вместе с бизнесменом прибыла в Россию его жена Ивана. Они осматривали участки, где можно было бы построить комплекс.

Трамп отмечал, что ему предложил начать строительство в СССР Государственный комитет по иностранному туризму. Ведь Дональд был в то время известным владельцем крупного гостиничного бизнеса. Однако советским властям не удалось договориться с нынешним американским президентом. А все потому, что вся земля в СССР принадлежала государству, и ее невозможно было выкупить. Чиновники предлагали Трампу арендовать участки, но ему не подошел этот вариант.

После Москвы Трамп с Иваной посетили Санкт-Петербург. В частности, побывали в Зимнем дворце, на Дворцовой площади и дворцово-архитектурном комплексе "Петергоф". Он делился, что "советская система — это катастрофа" и предусматривал распад СССР за год до того, как это произошло.

"Советская система — катастрофа. Вскоре вы увидите революцию, все признаки очевидны: демонстрации, пикеты", — отмечал отельер.

Дональд Трамп с женой Иваной на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Трамп отмечал, что никому не доверяет: ни россиянам, ни другим партнерам. В то же время говорил о важности наращивания военного потенциала. Также он отмечал, что человечество недооценивает возможность ядерной войны. Он называл это "самой большой проблемой этого мира и катастрофой".

"Я бы очень сильно верил в военное преимущество. Я бы никому не доверял. Я бы не доверял россиянам; я бы не доверял нашим союзникам; у меня был бы огромный военный арсенал, я бы его усовершенствовал", — говорил бы он.

Дональд Трамп с женой Иваной в "Петергофе" в Санкт-Петербурге

Дональд Трамп с женой Иваной в Зимнем дворце

Также известно, что Трамп встречался в Москве с лидером СССР — Михаилом Горбачевым. Об их встрече нет информации, но вероятно они обсуждали строительство гостиниц в Советском Союзе. Впоследствии Горбачев отправился в США, где встречался с генеральным секретарем ООН и президентами Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем-старшим. А на другой день лидер Союза встретился с Трампом.

Дональд Трамп встречался с Михаилом Горбачевым, фото Getty Images

Второй раз Трамп приехал в Москву в 1996 году. В планах бизнесмена было строительство роскошного комплекса для предпринимателей-иностранцев. Также обсуждалось строительство небоскреба Trump Tower, стоимостью 300 миллионов долларов.

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Также чиновники предлагали Трампу восстановить старые отели под названием "Россия" и "Москва". Однако он отказался. А в 1997 году встречался в Москве со скульптором Зурабом Церетели для того, чтобы заказать статую Христофора Колумба. Ее планировалось установить в Нью-Йорке. Стоимость памятника должна была составлять 10 миллионов долларов. Однако договориться отельеру и скульптору не получилось.

Ранее "Телеграф" рассказывал о старшей внучке Дональда Трампа — Кай. К ней было приковано внимание медиа во время инаугурации.