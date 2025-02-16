Плата за безопасность: Рютте сказал, за счет чего члены НАТО могут увеличить расходы на оборону

Генсек НАТО не исключил, что правительствам стран Альянса скоро придется принимать сложные решения

Всем членам Североатлантического Альянса, желают они этого или нет, придется увеличить расходы на оборону до уровня в 3% от ВВП. А возможно, даже гораздо больше, поскольку это плата за собственную безопасность – и ради нее придется принести что-нибудь другое в жертву.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью изданию Politico. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп потребовал от членов НАТО тратить на оборону не менее 5% ВВП.

Рютте также напомнил, что почти 10 лет назад члены Альянса договорились тратить по 2% ВВП на оборону. Но текущая ситуация демонстрирует, что такие расходы малы. Угроза российского режима никуда не исчезает, к тому же нужно перевооружать армии, накапливать запасы и поставлять вооружение и боеприпасы Украине.

Генсек НАТО не исключил, что правительствам стран Альянса скоро придется принимать сложные решения. Например, значительно урезать многочисленные программы социального обеспечения, а освободившиеся деньги направить на оборонные нужды. Армиям НАТО не хватает систем противовоздушной обороны, дальнобойных ракет и даже танков для развернутых сейчас армий. Это значительно важнее программ социальной помощи.

"Мы не платили достаточно за последние 40 лет, особенно после падения Берлинской стены… США справедливо просят о перебалансировке этого. Это логично", – резюмировал Рютте.

Отметим, во время выступления на Мюнхенской конференции Рютте подчеркнул, что Россия, несмотря на три года войны, сейчас за год производит больше оружия и боеприпасов, чем все страны-члены Организации Североатлантического договора вместе взятые. НАТО должно не допустить нового нападения России на Украину, заявил генеральный секретарь.

Разведка Дании недавно опубликовала отчет, из которого можно понять, что российский режим, несмотря на войну в Украине, активно перевооружается и готовится к новой войне. Если НАТО не станет перевооружаться и наращивать свои силы сейчас, то через несколько лет Альянсу придется воевать с Кремлем, готовым к новому вторжению, но на этот раз в Европу.

Отметим, СМИ пишут, что западные страны должны продолжить поддержку Украины любой ценой, поскольку в случае ее прекращения они вскоре столкнутся с большей и более страшной войной. Путин уже ведет необъявленную войну против западных стран – инциденты с кабелями на Балтике, остановленный британской подлодкой российский шпионский корабль, и другие подобные инциденты фактически являются первыми боями этой необъявленной войны.