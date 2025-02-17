Российский дипломат традиционно избегал называть войну войной и пытался угрожать Украине

Необходимо, чтобы реализацией новых договоренностей по Украине занималась та власть в Киеве, которая появится по итогам демократических выборов, а само государство должно стать демилитаризованным и нейтральным, не входящим ни в какие блоки и альянсы.

Об этом 17 февраля заявил представитель Российской Федерации в Организации объединенных наций Василий Небензя, сообщают российские СМИ.

"Обсуждаемые параметры урегулирования на Украине покажутся Киеву несбыточной мечтой, если Зеленского с его провокациями не поставить на место", – сказал Небензя.

Российский дипломат попытался запугать Украину и ее союзников, заявив, что новые условия окончания украинского конфликта будут гораздо хуже для Киева, чем условия Минских договорённостей. Традиционно Небензя назвал конфликтом войну России против Украины.

"Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области", — добавил он.

Также российский дипломат высказал мнение, что с приходом к власти в США республиканцев появились шансы на то, что "горячая фаза" украинского кризиса может вскоре закончится. Теперь он назвал войну кризисом.

"Необходимо, чтобы реализацией новых договоренностей по Украине занималась та власть в Киеве, которая появится по итогам демократических выборов" — сказал Небензя.

Представитель РФ в ООН также заявил, что будущая Украина должна быть демилитаризованным, нейтральным государством, не входящим ни в какие блоки и альянсы.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры между делегациями США и РФ в Эр-Рияде будут двусторонними. Они будут касаться вопроса о начале мирных переговоров по Украине.